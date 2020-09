Incidente in A13, auto sbanda e cappotta: subito i soccorsi, ferito un uomo

Poco dopo le 22 di ieri sera, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada, sull'A13 in direzione sud, precisamente al km 8, all'altezza di Bentivoglio, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una vettura. Un uomo al volante, per cause in via di accertamento, ha sbandato ed è finito fuori dalla carreggiata cappottandosi.

Subito sono scattati i soccorsi, la squadra dei Vigili del Fuoco sul posto insieme al 118 ha soccorso il ferito e lo ha aiutato ad uscire dal veicolo. L'uomo è stato poi trasportato al Maggiore. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l'automobile incidentata. Presente anche la polstrada e il servizio tecnico di Aspi.