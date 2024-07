Incidente sulla A14 a Bologna: lunghe code tra Castel San Pietro e Casalecchio

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Nuovo incidente sull’A14 nei pressi del nodo di Bologna e lunghe code sull’Autostrada. Lo schianto è avvenuto al km 11 in direzione Nord. Al momento i mezzi coinvolti sono stati già spostati, ma ci sono ancora code importanti tra Castel San Pietro e il bivio per il raccordo di Casalecchio, nel Bolognese.

Autostrade per l'Italia consiglia a chi viaggia verso la A1 Milano-Napoli di uscire a Bologna San Lazzaro e rientrare in autostrada a Bologna Borgo Panigale percorrendo la tangenziale di Bologna. Sul posto il personale di Autostrade per l'Italia a monitorare la coda.