Incidente con una Mobike in via Marconi, molto grave una ciclista 23enne

È in prognosi riservata, ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Maggiore la ragazza di 23 anni che la sera di mercoledì 5 maggio, intorno alle 21, è rimasta vittima di un brutto incidente in via Marconi.

La ragazza era in sella ad una mobike, ma non è ancora chiaro che cosa sia successo. La dinamica è ancora al vaglio della polizia locale. Alcuni testimoni, però hanno riferito che la giovane si sarebbe scontrata con un’auto.