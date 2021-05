Incidente a Budrio: scontro auto-moto, morto centauro

Altro incidente mortale nel bolognese. E' accaduto stamane intorno alle 11.30, a Maddalena di Cazzano a Budrio. Lo scontro avvenuto all'altezza dell'incrocio tra via San Zenone, via Olmi Club e via Armiggia.

Dalle prime ricostruzioni il sinistro ha coinvolto una auto, condotta da una 82enne residente nel Bolognese, e una moto che proveniva dalla direzione opposta.

In sella alla due ruote - come riferisce l'Ansa - viaggiava un 56enne residente a Molinella, Michele Petitto, che nell'urto è stato sbalzato dalla due ruote cadendo a terra. Immediati i soccorsi del 118, sul posto con ambulanza ed elisoccorso, ma per il centauro non c'è stato nulla da fare.

Diversi i mortali fatalmente registrati sulle nostre strade nelle ultime ore. Ieri un camionista ha perso la vita sulla A14. E solo due giorni prima un altro centauro è morto a seguito di uno schianto sulle strade di Persiceto.