Incidente sulla A1, camion ribaltati e, un morto: tratto riaperto | FOTO

E' stato riaperto il tratto autostradale chiuso sull’autostrada A1 Milano - Napoli, tra Modena Sud e Valsamoggia, a causa di un incidente avvenuto al km 183 e che ha visto coinvolti un'autovettura e due mezzi pesanti; questi ultimi si sono ribaltati disperdendo il carico costituito da candeggina su entrambe le carreggiate. Nell'incidente sei persone sono rimaste ferite e una persona, il conducente del camion, ha perso la vita.

In corso la distribuzione di acqua agli utenti in coda nel tratto ancora chiuso in direzione Bologna

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia.Nell’incidente i due mezzi pesanti si sono ribaltati, uno ha inoltre disperso il carico di candeggina su entrambe le carreggiate che ha innescato un principio di incendio. A causa del danneggiamento delle barriere centrali, il traffico in direzione Milano circola su tre delle quattro corsie disponibili dove si registrano 3 km di coda.Proseguono le operazioni di recupero dei mezzi pesanti e il ripristino del piano viabile del tratto in direzione Bologna.Attualmente, in direzione Bologna si registrano: 9 km di coda in corrispondenza dell’uscita di Modena Nord e 10 km di coda in corrispondenza dell’uscita di Modena Sud.Agli utenti diretti verso Bologna, dopo l’uscita a Modena Sud si consiglia di percorrere la SS9 Via Emilia per poi rientrare in autostrada a Valsamoggia, in alternativa si consiglia di anticipare l’uscita a Modena Nord.Per le lunghe percorrenze degli utenti diretti da Milano verso Ancona/Pescara si consiglia di seguire il percorso A4 – A13 e infine A14. Per le lunghe percorrenze degli utenti diretti da Milano verso Firenze/Roma si consiglia di seguire il percorso A1 – A15 – A12 – A11 e infine A1.