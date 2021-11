Incidente sulla A1: traffico e lunghe code verso Bologna

Sulla A1 Milano-Napoli, tra Fidenza e Parma verso Bologna, ci sono 7 km di coda per un incidente tra due auto e un camion avvenuto all'altezza del km 105+900. Il traffico defluisce su tutte le corsie disponibili. A chi è in viaggio verso Bologna si consiglia di uscire a Fidenza e rientrare a Parma, dopo aver percorso la strada statale 9 Via Emilia.

Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia per segnalare le code ed agevolare il deflusso dei veicoli.

Foto archivio