Incidente in A13: schianto auto-furgone, grave una 22enne

Traffico bloccato e soccorsi in forze nel primo pomeriggio lungo la A13, dove una ragazza di soli 22 anni è rimasta vittima di un incidente stradale che ha visto coinvolti un furgone e un camion, in marcia entrambi in direzione di Ferrara e andati a impatto all'altezza del Km 26.

Il 118 con l'elisoccorso ha prestato le prime cura alla ragazza ferita, trasportandola d'urgenza al Maggiore di Bologna. La polizia stradale si è occupata dei rilievi e della gestione del traffico. Purtroppo per le operazioni di rito si è reso necessario chiudere temporaneamente il tratto di autostrada coinvolto per oltre un'ora. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con code fino a 5 km in direzione di Ferrara. In base a un primo riscontro sembra che, per motivi ancora al vaglio, il furgone sia andato a sbattere contro l'autoarticolato. La 22enne non sembra al momento in pericolo di vita, ma dovrà subire una operazione chirurgica.