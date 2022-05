Incidenti, weekend tragico. Bimbo da giorni in prognosi riservata dopo maxi-tamponamento

A distanza di oltre due giorni dal ricovero non è stata ancora sciolta la prognosi per il bimbo di 9 anni rimasto gravemente ferito nell'incidente avvenuto la sera del 29 aprile scorso sull'autostrada A14. Il piccolo, trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore, è in prognosi riservata.

Nel tamponamento a catena, al chilometro 22 della A14, che ha coinvolto un camion un camper, la nonna aveva perso la vita. Per permettere le operazioni di soccorso si era resa necessaria la chiusura al traffico del tratto, fra le uscite di Bologna Fiera e San Lazzaro di Savena.

Poche ore dopo il terribile incidente sull'autostrada, un altro schianto ha fatto due morti, un uomo e una donna, al confine tra Bologna e San Lazzaro. Il veicolo avrebbe preso fuoco dopo aver sbandato ed essere andato a sbattere contro una barriera di cemento.

Week end tragico sulle strade della regione

Fine settimana critico per le strade emiliano-romagnole, quello appena trascorso: sono stati diversi i decessi tra venerdì 29 aprile e domenica 1° maggio, secondo quanto riferisce Asaps, il portale della sicurezza stradale.

Oltre ali incidenti avvenuti nel bolognese, un uomo è morto in uno scontro frontale a Forlimpopoli e tre ciclisti sono stati travolti e uccisi tra Reggio Emilia e Cesena.