Camion si ribalta e occupa tutta la carreggiata: A14 in tilt, code verso Bologna

A14 Bologna-Taranto in tilt verso Bologna nel tratto tra Forlì e Faenza, chiuso dalle 12.30 a causa di un camion che si è ribaltato all'altezza del chilometro 63 nord occupando tutta la carreggiata. Come scrive ForlìToday, lo schianto ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico: in direzione di Bologna, infatti, si sono formati oltre quattro chilometri di coda con uscita consigliata a Cesena Nord e rientro in autostrada dal casello di Faenza. Tre chilometri di incolonnamento anche verso sud.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, mentre in contemporanea sono iniziate le operazioni di rimozione e messa in sicurezza del mezzo da parte dei soccorsi meccanici e del personale della Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. Per chiarire la dinamica del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia Autostradale di Forlì.

Solo qualche ore prima, lungo la provinciale Valle del Lavino, a Calderino è avvenuto un violento schianto tra due auto in cui sono rimaste ferite due persone, di cui una gravemente.

