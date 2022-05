Incidente sulla A14 a Bologna: veicolo si ribalta, traffico bloccato

Brutto incidente intorno alle 20 di stasera sulla A14 Bologna-Taranto tra San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona.

Da quanto si apprende sono rimasti coinvolti 4 veicoli di cui uno nell’impatto si è ribaltato.

Il sinistro ha mandato in tilt il traffico, e in breve si sono formati 5 km di coda (alle ore 20.30 circa, poi aumentati intorno alle 21 a 6km) .

Il blocco si è reso necessario per agevolare l'intervento dei soccorsi. Il traffico procede a rilento su una sola corsia . Sul luogo sono giunti i sanitari del 118 , in ambulanza e elicottero. Presente anche la polizia stradale.

Autostrade per l’Italia consiglia di uscire a Bologna San Lazzaro e rientrare in autostrada a Castel San Pietro dopo aver percorso la Strada Statale 9 Via Emilia. In carreggiata opposta verso Bologna coda per curiosi tra Castel San Pietro e Bologna San Pietro.