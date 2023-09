Scontro tra quattro auto in A14, lunghe code e un ferito

A14 bloccata nella mattina di oggi 1 settembre 2023 a causa di un incidente. Quattro le vetture coinvolte nel tratto compreso tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro, direzione Ancona. Si sono registrati incolonnamenti per diversi chilometri. Un conducente è stato ferito in modo non grave ed è stato trasportato al pronto soccorso per le cure necessarie.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi meccanici e sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia.

L'incidente è stato risolto intorno alle ore 11 e attorno alle ore 12 nel tratto interessato il traffico transita su due corsie e si registrano 6 chilometri di coda in aumento in direzione Ancona.

