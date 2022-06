Anziano in bicicletta travolto da un'auto in via Stendhal: l'83enne non ce l'ha fatta

Tragico incidente venerdì pomeriggio in via Stendhal a Bologna. Erano circa le 18.00 quando in zona Corticella, un ciclista si è scontrato con un'automobile in prossimità della rotonda che fa convergere via di Corticella e via Stendhal: l'uomo di 83 anni che era in sella alla sua bicicletta è stato sbalzato per terra. Subito i soccorsi e la corsa all'ospedale Maggiore, dove l'anziano è stato ricoverato in condizioni molto gravi e dove dopo alcune ore ha smesso di vivere a causa dei traumi dati dall'incidente. Sul posto anche la Polizia.