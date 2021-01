Incidente sull'asse attrezzato: un morto

E' deceduto poco dopo il ricovero in ospedale un 30enne cittadino rumeno residente in trentino, Igor Damian. L'uomo è rimasto vittima di un severo incidente stradale, in tarda mattinata, lungo l'asse attrezzato. L'auto nella quale Damian era alla guida, secondo i primi rilievi della polizia municipale di Casalecchio che si sta occupando di ricostruire la dinamica, avrebbe improvvisamente sbandato, finendo per carambolare prima su un muro di cemento e poi finire ribaltata in strada.

Il 30enne è rimasto incastrato nell'abitacolo: liberato dal groviglio di lamiere è stato poi caricato in ambulanza alla volta del Maggiore, ma le sue ferite sono risultate troppo gravi. Non risultano altri veicoli coinvolti nello schianto.