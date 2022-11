Incidente a Baricella, 21enne muore sul colpo

Incidente frontale a Baricella quest'oggi, intorno alle 13. A perdere la vita Marina Bruno, 21 anni, di Altedo.

Per cause ancora da accertare, la Toyota Yaris che guidava si è scontrata frontalmente con un’altra vettura, un’Audi Q2, condotta da un uomo di 55 anni.

L'auto si è capovolta e la giovane è morta sul colpo mentre l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Bentivoglio in condizioni di media gravità. Sul posto, per i rilievi e per ricostruire la dinamica, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Molinella.