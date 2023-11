Una ragazza di 20 anni e una donna di 32 sono rimaste ferite in un incidente avvenuto ieri 27 novembre a Bazzano, in via Galvana. Lo schianto ha coinvolto due automobili che, poco dopo le 15, si sono scontrate frontalmente. La 20enne è stata trasportata in gravi condizioni all'Ospedale Maggiore di Bologna. Ferita lievemente invece la 32enne, ricoverata all'ospedale di Vignola.

Le dinamiche dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco e i carabinieri di Borgo Panigale, insieme ai sanitari del 118 con due autoambulanze e un'automedica e gli agenti della Locale di Castelfranco Emilia. Si tratta dell'ennesimo incidente che si verifica sulle strade della provincia Bolognese, poco lontano dalla Bazzanese, una delle arterie del traffico più pericolose. Solo qualche settimana fa, sulla provinciale ha perso la vita una 19enne investita mentre si trovava a fianco della sua macchina in panne.Qualche giorno prima, zia e nipote di 51 e 30 anni sono morte in seguito a un violento schianto sempre sulla Bazzanese all'altezza di Zola Predosa.