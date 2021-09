Trasversale di Pianura: incidente tra due mezzi pesanti, strada chiusa

E' stato un incidente tra due mezzi pesanti la causa della chiusura di un tratto della Trasversael di Pianura, nel territorio di Bentivoglio. Questa mattina, dopo le 8:30, un autocarro pesante usciva dall'area del casello dell'autostrada A13 per immettersi a sinistra, sulla Trasversale in direzione di Budrio, quando avrebbe urtato un autoarticolato. Almeno questa sembra essere la prima ricostruzione di quanto accaduto, da parte della Polizia Locale Reno Galliera, intervenuta non è appena è stato lanciato l'allarme.

Uno scontro violento, con danni ai due mezzi rilevanti ma fortunatamente senza feriti.

La normale viabilità è stata bloccata per una quarantina di minuti.