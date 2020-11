Incidente a Bentivoglio: si schianta con l'auto contro un palo, grave un uomo

Sono ancora in fase di accertamento le cause di un brutto incidente avvenuto poco dopo le 14, all'angolo tra via Venture e via Vicolo Buio nel territorio di Bentivoglio. Da quanto si apprende una vettura sarebbe finita contro un palo: alla guida di una vecchia Fiat 500 un uomo di 52 anni, trasportato d'urgenza all'Ospedale Maggiore con l'elisoccorso.

Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, alcune squadre dei Vigili del Fuoco e le pattuglie della Polizia Locale. Gli agenti hanno eseguito i dovuti rilievi e provveduto a mettere in sicurezza la strada.

Ignote al momento le cause dello schianto, e ancora non è chiaro se siano stati coinvolti altri mezzi o meno. Indagini sono in corso.

