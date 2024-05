Scontro auto - moto a Borgo Panigale, centauro in gravi condizioni

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Altro grave incidente, stavolta a Borgo Panigale, registrato sempre ieri sera, appena mezz'ora prima dello schianto a Sasso Marconi, dove ha perso la vita un papà e il figlioletto che viaggiava con lui è rimasto gravemente ferito. Coinvolto nel sinistro a Bologna un motociclista, sulla quarantina d'anni - che intorno alle ore 21 del 30 maggio, percorrendo via Marco Emilio Lepido, si è scontrato con un'auto.

Dinamiche e cause del sinistro sono al vaglio. Quello che si sa al momento è che il centauro - dopo il violento impatto, avvenuto all'altezza dell'incrocio con via Savonarola - è stato sbalzato fuori dal mezzo. Per soccorrerlo sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco.

L'uomo è stato trasportato in codice di massima gravità all'ospedale Maggiore, dove si trova ricoverato in rianimazione. In prognosi riservata.