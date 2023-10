Un altro grave incidente sulle strade bolognesi, stavolta a Budrio, nella località Riccardina, dove nel tardo pomeriggio un'auto con a bordo un uomo di 52 anni e un bambino di 13 anni si è schiantata sull'argine del fiume Idice. Il 13enne è stato trasportato d'urgenza in elisoccorso all'Ospedale Maggiore di Bologna. Ha riportato ferite di media gravità invece l'uomo che era alla guida.

Le dinamiche e le cause dell'incidente sono ancora incerte e al vaglio degli agenti della polizia locale. Il violento impatto è avvenuto intorno alle 18:30 a livello dell'incrocio tra via Riccardina e via San Zenone e, secondo quanto scritto da Il Resto del Carlino, l'auto avrebbe prima colpito l'argine per poi rovesciarsi in un campo vicino, senza quindi finire in acqua. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Si tratta del terzo grave incidente stradale in quattro giorni, solamente due giorni dopo quello che ha coinvolto una ragazza di 21 anni rimasta gravemente ferita in un frontale in via Zucchi a San Lazzaro, mentre il giorno prima una 28enne è stata trasportata d'urgenza all'ospedale dopo il violento schianto tra due auto avvenuto a Castel Maggiore.