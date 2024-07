Incidente auto-moto sulla via Emilia, 28enne finisce in elisoccorso: è grave

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Auto e moto distrutte e il 28enne in sella alla Yamaha trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Imola. È il bilancio del terribile incidente avvenuto questa mattina intorno alle 8 sulla via Emilia Levante a Castel San Pietro Terme. Gravissime le condizioni del giovane, che dopo l’impatto con la vettura è stato catapultato per decine di metri ed è atterrato violentemente in un fosso al lato della carreggiata.

Stando alla prima ricostruzione fatta dalla polizia locale, lo schianto si è verificato intorno alle otto all’altezza della strada che porta alla zona residenziale dei civici 2002/73 in località Cozzo. Mentre si stava immettendo da quel vicolo verso la strada principale, la vettura – un’Audi 80 guidata da una donna di 75 anni – ha urtato la due ruote. L’impatto è stato molto forte, tanto che parte anteriore della macchina è andata completamente distrutta. Ma ad avere la peggio è stato il conducente della moto. Sul posto sono intervenute due ambulanze, un’automedica e l’elicottero del 118, che ha caricato d’urgenza il 28enne, arrivato al presidio ospedaliero imolese in codice di massima gravita (3). La 75 enne, invece, è stata trasportata al pronto soccorso in codice di lieve gravità (1).

L’incidente ha avuto un impatto considerevole anche sulla viabilità in quel tratto della via Emilia. Per circa due ore i mezzi hanno dovuto procedere a senso unico alternato, con la circolazione regolata da un vigile urbano. Il transito è stato ripristinato soltanto intorno alle 10.