Castenaso, incidente tra due auto: un ferito e traffico rallentato

Tamponamento nel tardo pomeriggio di ieri a Castenaso tra due auto. L'incidente è avvenuto lungo la Sa Vitale tra due auto, e a causa dell'impatto uno dei due automobilisti è rimasto ferito. L'anciato l'allarme sul posto sono intrervenute due ambulanze, e i volontari dell'Anc e Ac oltre le autorità competenti.

Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso del Sant'Orsola, sembra in codice 2, quindi non sarebbe in pericolo vita. L'incidente ha anche causato pesanti rallentamenti alla viabilitò, soprattutto in direzione Castenaso.

Indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.