Scontro tra auto: una senza revisione, l'altra non era assicurata

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Nel primo pomeriggio di venerdì intorno alle ore 13:50, all’intersezione tra le vie Chiaviche e Calabria, a Cesena, si è verificato un incidente tra una Jeep Renegade, condotta da un 53enne cinese e con a bordo altre due persone di nazionalità cinese, residenti a Bologna, e una Opel Meriva, guidata da una cesenate di 62 anni. Lo riferisce Cesena Today.

Così come ricostruito dagli agenti di Polizia Locale intervenuti sul posto, nell’immettersi in via Calabria, la Jeep è entrata in collisione con l’Opel proveniente da via Calabria. A seguito dell’urto, la conducente dell’Opel Meriva e una passeggera della Jeep Renegade hanno riportato lesioni e per questo subito trasferite al pronto soccorso dell’Ospedale Bufalini per accertamenti. Nel corso del pomeriggio le due donne sono state dimesse.

Da ulteriori controlli eseguiti dalla Polizia Locale è inoltre emerso che uno dei due veicoli non era assicurato, mentre l’altro era privo di revisione.

Esito più tragico per un tamponamento ad Argenta. Marika Cucchiarini, 45 anni, è morta venerdì pomeriggio, all’ospedale Maggiore di Bologna.