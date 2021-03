Incidente in autostrada: camion perde il carico, tratto chiuso

Sulla Diramazione di Ravenna tra il bivio per la SS16 Adriatica e Fornace Zarattini verso la A14 Bologna-Taranto, è stato chiuso il tratto per un incidente, avvenuto alle ore 11:06, all'altezza del km 28+500.

Si tratta di un camion che dopo aver urtato il sicurvia centrale, si intraversato ostruendo l'intera carreggiata e disperdendo parte del carico di terra sulla corsia di sorpasso della carreggiata opposta.

In alternativa a chi proviene dalla SS16 Adriatica si consiglia di seguire le indicazioni per Rimini poi per Bagnacavallo con rientro sulla Diramazione per Ravenna a Fornace Zarattini.

Per coloro che provengono da Rimini, consigliamo di uscire a Bagnacavallo e rientrare a Fornace Zarattini.

Sul poto sono presenti tutti i mezzi di soccorso.

Sempre in mattinata, sulla A13 tra l'uscita Altedo e quella Interporto, in direzione Bologna, una gru si è sganciata dal rimorchi del camion che la trasportava, causando lunghe code.