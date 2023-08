Punto dalla vespa, perde i sensi e va fuori strada

Finire fuori strada e rischiara la vita dopo la puntura di un insetto. Brutta avventura per un bolognese 83enne che la mattina di sabato 5 agosto è finito fuori strada. Dopo essere stato punto da una vespa, l'uomo alla guida della sua auto, si stava recando al pronto soccorso di Imola per accertamenti medici, quando, in via Valsellustra nel comune di Dozza, ha perso momentaneamente i sensi ed è uscito fuori strada anche a causa della carreggiata bagnata. Sul posto sono arrivati i Carabinieri che lo hanno soccorso. Fortunatamente, l'anziano è rimasto illeso.

Non ce l'ha fatta invece un 86enne che alle 12.30 di ieri, 7 agosto, è rimasto ferito in un incidente in viale Ghandi, a Bologna. A perdere la vita, Vittorio Emanuele Vecchi. Era a bordo di una delle quattro auto ferme ferme all'incrocio con via Marzabotto, tamponate violentemente da un quinto veicolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno estratto l'86enne dalle lamiere, ma è deceduto in ospedale poco dopo.