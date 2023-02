Incidente a Granarolo, due auto e una moto nel fosso: coinvolte 4 persone fra cui un bimbo

Due automobili e una moto finite in un fosso dopo essersi scontrate e aver rimbalzato più volte: è successo ieri sera in Via Roma a Granarolo e nell'incidente sono state coinvolte in totale quattro persone fra cui un bambino di 5 anni, che viaggiava insieme alla mamma 45enne. É stato il piccolo a essere trasportato all'Ospedale Maggiore in elicottero, dove sono rimasti sotto osservazione anche gli altri. Sembrerebbe fortunatamente che nessuno sia in condizioni critiche, ma anzi, in via di dimissioni.

Fra i residenti della zona, così come si legge sulle pagine social, si parla di strada critica per via dei mezzi che troppo spesso la percorrerebbero a elevata velocità. Le cause dell'incidente (le auto sono una Fiat Panda e una Bmw) al momento non sono ancora chiare, ma al lavoro per ricostruire la dinamica ci sono i Carabinieri. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, ambulanze ed elisoccorso.