Incidente a San Lazzaro: schianto auto-moto, un ferito grave

Grave incidente questa mattina sulla via Idice, nel comune di Ozzano dell'Emilia. All'altezza di Castel de'Britti, in corrispondenza dell'incrocio con via dell'Abbazia e la Sp7 una auto e una moto si sono scontrate.

Secondo le prime informazioni ci sarebbe almeno un ferito, portato via in condizioni molto gravi dal'elisoccorso del 118, sopraggiunto sul posto assieme ai vigili del fuoco e alla polizia locale per i rilievi del caso. Conseguenza anche per il traffico locale, con la Sp7 chiusa per circa un'ora per consentire i rilievi del caso. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Notizia in aggiornamento