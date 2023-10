Incidente sulla A14 Bologna-Taranto, dove tra Castel San Pietro Terme e Imola il traffico è fermo e si è formata una coda di almeno 2 km in direzione di Bologna. Lo schianto è avvenuto alle 18 circa intorno al km 43: stando alle prime ricostruzioni, sarebbero coinvolte quattro automobili e almeno un passeggero è stato trasportato in ospedale. Oltre ai sanitari del 118, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Stando a quanto riportano, non ci sono stati interventi per estrarre persone dai veicoli. Ci sarebbe stato anche un principio d'incendio, ma è stato immediatamente domato con un estintore da parte dei passeggeri stessi.

La polizia stradale sta ancora effettuando i rilievi: per questo, le dinamiche dell'evento così come i dettagli sono ancora in fase di accertamento. In direzione opposta, quindi verso sud, Autostrade per l'Italia segnala anche rallentamenti a causa di curiosi.

Articolo in aggiornamento