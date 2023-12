Incidente in A14, dove nella mattina di ieri 24 dicembre una donna al volante della propria automobile è uscita di strada e si è ribaltata fuori dalla carreggiata. Lo schianto è avvenuto all'altenzza del km 48 careggiata nord del Comune di Imola.

L'automobilista, una 78enne, è stata trasportata d'urgenza a bordo dell'elisoccorso del 118 all'ospedale Maggiore di Bologna, dov'è stata ricoverata in codice 3 (alta gravità). Le cause dell'incidente, che non ha coinvolto altri mezzi, sono ancora al vaglio. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco che hanno liberato la persona che era rimastra incastrata tra le lamiere del veicolo.