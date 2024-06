Uno degli autisti è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna in codice 2. Dopo l’impatto in autostrada si sono registrati vari chilometri di coda e ci sono state ripercussioni pesanti anche sul traffico del raccordo di Casalecchio.

Il traffico ha bloccato per oltre diverse ore l’autostrada e la tangenziale di Bologna dopo che, intorno alle 12, un tamponamento ha coinvolto tre camion e un furgone. L’impatto è avvenuto sulla A1 tra il bivio con la A14 e Sasso Marconi, verso Firenze. La scorsa settimana gli incidenti sulla A 14 sono stati ben due nella stessa giornata.

Coinvolti quattro mezzi, l'autista di uno di questi è finito all'ospedale Maggiore in codice 2

Traffico bloccato per diverse ore in Autostrada per un incidente sulla A1