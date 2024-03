QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un'auto in fiamme e in incidente hanno reso la mattinata difficile agli automobilisti e anche alla Polizia Stradale sulla A13 Bologna-Padova.

Alle 8.30 circa di oggi 21 marzo 2024, un sinistro ha coinvolto tre auto sulla carreggiata sud, al km 10, nel territorio di Bentivoglio, fortunatamente senza feriti. Mezz'ora dopo un'auto si è incendiata all'uscita di Altedo, proprio davanti al casello.

Sul posto, in entrambi i casi, sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale. Ancora da chiarire le cause del rogo, spento dai Vigili del Fuoco. Forti le ripercussioni sul traffico proprio nelle ore di punta. Traffico che si preannuncia a dura prova anche nella città di Bologna per l'avvio in fiera del Cosmoprof, che ha richiesto alcuni provvedimenti straordinari per la viabilità con alcune uscite della tangenziale e strade interdette ai veicoli.