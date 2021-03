Incidente in moto a Loiano: gravissimi un adulto e un minore, in volo 2 elisoccorsi

Gravissimo il bilancio dell'incidente avvenuto nella tarda mattina di oggi, in via Napolenica a Loiano. Dalle prime sommarie informazioni sembra che due persone a bordo di una moto, un adulto e un minore, siano rimasti gravemente feriti dopo un violento impatto contro il muro di un'abitazione, ma tutto è ancora in fase di indagine. La dinamica dell'accaduto infatti, è ancora al vaglio della Polizia Locale, intervenuta non appena è stato lanciato l'allarme.

Per prestare immediato soccorso sono stati attivati due elisoccorsi, atterrati nel campo sportivo, oltre che un'ambulanza. Sul posto anche la Pubblica Assistenza di Monterenzio e i Carabinieri.

Notizia in aggiornamento.