Incidente a Malalbergo: scontro auto-camion, interviene l'elisoccorso

Sul posto anche i Vigili del fuoco che hanno lavorato per estrarre dalle lamiere il conducente della vettura

Brutto incidente questa mattina a Malalbergo, tra un’utilitaria e un camion. Lo schianto è avvenuto tra via Boschi e via Primo Maggio e le autorità sono a lavoro per cercare di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per estrarre dalle lamiere la persona alla guida della vettura, trasportata in ospedale con l’elisoccorso.

Dalle prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. La strada è stata chiusa per permettere alle autorità di eseguire i rilievi.