Incidente, perde il controllo dell'auto e va fuori strada sulla Porrettana

E' stato necessario l’intervento dei Vigili de fuoco del distaccamento di Vergato per estrarre dall'abitacolo una donna, uscita fuori strada questa mattina, lungo la via Porrettana all'altezza del abitato di Sibano, nel territorio di Marzabotto.

Secondo le ricostruzioni, la conducente avrebbe perso il controllo dell'auto, una Ford Fiesta, finendo fuori dalla carreggiata. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, è intervenuta la Polizia locale che ha gestito la viabilità ed effettuato i rilievi e i sanitari del 118.

La donna è stata trasportata all'ospedale Maggiore. Al momento non si hanno maggiori informazioni circa le proprie condizioni.

Ieri, a causa di un incidente, che ha coinvolto più veicoli è stata chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 568 “di Crevalcore” al km 15,000 a Crevalcore, nella città metropolitana di Bologna. Nell’impatto, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, si registrano alcuni feriti.