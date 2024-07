Incidente nella notte, motociclista 55enne muore sul colpo

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Schianto nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 luglio, quando un uomo in sella alla sua motocicletta ha perso la vita. Si tratta di Maurizio Martelli, 55enne. L’uomo, come scrive Il Resto del Carlino, stava percorrendo via Canale della Botte, in zona Molinella, attorno alla mezzanotte. Improvvisamente l’uomo ha perso il controllo del mezzo, impattando al lato della carreggiata. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, e soprattutto perché l’uomo abbia perso il controllo della motocicletta, ma dai primi rilievi si esclude il coinvolgimento di altri veicoli.

Martelli, dopo l’impatto, è morto sul colpo. Alcuni passanti hanno visto l’incidente e hanno avvisato il 118, ma all’arrivo dei sanitari l’uomo era già morto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Molinella.