Incidente a Medicina: scontro auto-moto, morto a 54 anni sulla San Vitale

Un altro incidente mortale si è verificato nelle strade bolognesi. Un uomo di 54 anni, Maurizio Labanti, è morto in seguito alle ferite riportate dopo lo scontro tra il suo ciclomotore e un'auto lungo la SP 253 San Vitale in località Fossatone, nel comune di Medicina.

Il terribile schianto si è verificato in prossimità di una lunga curva: il maxi scooter guidato dal 54enne è andato a impatto con una Nissan che procedeva in direzione opposta. Il conducente del mezzo a due ruote è stato sbalzato sull'asfalto, e i soccorsi, giunti sul posto dopo pochi minuti, hanno potuto fare ben poco per salvarlo. Quasi illeso, ma sotto shock, l'uomo alla guida dell'auto, un 51enne: per lui si è proceduto al ricovero precauzionale presso l'ospedale di Imola. La strada è stata chiusa per permettere i rilievi di rito, condotti dai carabinieri della tenenza di Medicina coordinati dal tenente Rinaldo Astolfi.