Un altro incidente stradale, le cui dinamiche sono simili a quello avvenuto nello stesso pomeriggio di oggi 25 dicembre a Imola. Stavolta è successo a Medicina in via Fiorentina, dove due ragazze, una di 16 e una di 22 anni, sono uscite di strada mentre si trovavano a bordo della loro auto.

Una delle due è riuscita a uscire dall'auto mentre per l'altra è stato reso necessario l'intervento dei Vigili del fuoco che l'hanno liberata dal mezzo. L'incidente, le cui cause sono ancora da accertare, non ha avuto gravi conseguenze e le due giovani sono state affidate alle cure dei sanitari del 118 sul posto.

Articolo in aggiornamento