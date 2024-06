QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un altro incidente mortale sulle strade bolognesi, stavolta a Medicina. A perdere la vita è una giovane donna di 35 anni che sabato sera è uscita di strada con la sua auto in via San Salvatore, poco lontano dalla Trasversale di Pianura che collega i comuni di Budrio e Medicina e su cui, due ore prima, è avvenuto un altro sinistro che ha coinvolto due vetture.

Ancora sconosciute le cause dell’incidente, ma stando alle prime ricostruzioni fatte dalla polizia locale di Imola sembra che la donna abbia perso improvvisamente il controllo dell'automobile facendo tutto da sola. Lo schianto è stato fatale. La chiamata ai soccorsi è partita dal guidatore che proveniva nel senso opposto e ha assistito all’incidente. Ma l’intervento del 118, arrivato sul posto con un’autoambulanza e un’ambulanza, è stato inutile e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. I rilievi da parte dei vigili sono ancora in corso.

Notizia in aggiornamento