Incidente a Medicina: schianto in via Fava, un morto

E' successo nella tarda mattinata all'incrocio tra via Fava e gli Stradelli, poco prima del centro abitato. Il deceduto residente in paese

Incidente mortale questa mattina intorno alle 11:20 a Medicina. A perdere la vita è stato Dino Morini, 93enne residente nel comune bolognese. Il signore sarebbe deceduto poco dopo lo schianto, in via Fava. al momento dell'impatto il 93enne era alla giuda del suo mezzo, un deambulatore elettrico, con un furgoncino guidato da un giovane di 27 anni, ora in ospedale a Imola.

Sul posto la pattuglia di carabinieri della tenenza di Medicina per i rilievi. Dai primi riscontri sembra che i due veicoli andassero nella stessa direzione, quando è avvenuto l'impatto. Niente da fare invece per i soccorsi, giunti sul posto con ambulanza ed automedica, ma che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 93enne. Ripercussioni sul traffico locale per la durata dei rilievi di rito.