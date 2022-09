L'ultimo saluto a Michael, il 21enne morto in un incidente

Domani, 13 settembre, l'addio a Michael Buriani, il 21enne di Minerbio morto l'8 settembre scorso dopo lo scontro frontale con un camion.

Come rende noto il Comune di Minerbio, martedì la salma partirà dalla camera mortuaria del Dos di Bologna, in via della Certosa 16, con camera ardente dalle ore 13.15 alle 14.15. Il rito funebre sarà celebrato nella Chiesa Parrocchiale di Minerbio alle ore 15.

Lo schianto che spento un'altra giovane vita è avvenuto poco prima delle 8 sulla provinciale Lungosavena, tra Granarolo e Castenaso.

Anche l'Amministrazione Comunale di Minerbio ha espresso "profondo cordoglio per la scomparsa del nostro giovanissimo concittadino, Michael Buriani, che ha perso la vita in un tragico incidente mentre si recava, come ogni mattina, al lavoro - si legge in una nota - Non ci sono parole per esprimere lo sconcerto che questa tragedia porta con sé e resta l'amarezza della fatalità e la vicinanza che si deve alla sua famiglia, così come a tutti quelli che lo avevano nel cuore. Ci auguriamo come Comunità di saper essere presenti in questo dolore e di tenere vivo il ricordo di Michael".

L'incidente mortale

Michael, a bordo della sua Fiat Panda, era diretto al lavoro a Granarolo e, per cause ancora da accertare, l'auto si è schiantata contro un camion che proveniva dalla direzione opposta.

Uno scontro violentissimo, in seguito al quale, purtroppo, nonostante i lunghi tentativi di rianimarlo dei sanitari del 118, il giovane ha perso la vita. Indenne il camionista, 50enne, sotto choc per l'accaduto.

Sulle causa non si esclude un malore o un colpo di sonno; una perdita di controllo del mezzo per velocità o per una distrazione.

Il 1° settembre a perdere la vita in via Massarenti era stata Sonia Fabbri, 36enne di Castenaso: in sella al suo scooter si è scontrata contro un furgone che transitava in direzione opposta.