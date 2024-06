Incidente tra moto e monopattino: grave una 21enne

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Grave incidente nel primo pomeriggio all’incrocio tra via san Mamolo e via Codivilla a Bologna. Attorno alle ore 13.40 si sono scontrati un motociclo e un monopattino. Nell’impatto, le cui cause sono ancora da accertare, sono rimasti feriti due ragazzi di 17 anni e due ragazze di 18 e 21 anni. La ragazza 21enne, che guidava il monopattino, è stata ferita in modo serio ed è stata portata all’ospedale Maggiore in codice di massima gravità.

Dalla struttura ospedaliera fanno sapere che al momento le sue condizioni sono stabili. Lievi ferite per l’altra ragazza, che è stata trasportata al Maggiore, mentre i due 17enni sono stati trasportati all’ospedale in codice di media gravità. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica, oltre al personale della polizia locale.