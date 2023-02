Incidente a Monte San Pietro: schianto contro un albero, 29enne in pericolo di vita

Avrebbe perso il controllo dell'auto per poi finire contro un albero. E' accaduto sulla P26, Valle del Lavino, in località Padova di Ronca di Monte San Pietro, nel pomeriggio di ieri, 20 febbraio.

La conducente dei veicolo, una 29enne, è stata trasportata in gravi condizioni (codice 3) all'ospedale Maggiore ed è in pericolo di vita. Per cause ancora da accertare, sarebbe finita fuori strada per poi schiantarsi contro l'albero. Per estrarla dall'abitacolo sono intervenuti i Vigili del Fuoco, mentre i rilievi sono stati affidati ai Carabinieri.

Quella di ieri è stata una giornata critica sulle strade del bolognese: sulla A13 Bologna-Padova, tra Bologna Interporto e Altedo, verso Padova, un camion ha preso fuoco e poco più tardi, sullo stesso tratto, si è verificato un incidente che ha coinvolto tre mezzi pesanti. A seguito dell'urto una persona è rimasta incastrata all'interno di uno dei camion coinvolti. Per estrarla sono intervenuti i vigili del fuoco, che si sono occupati anche di mettere in sicurezza l'area a causa di una fuoriuscita di gasolio verificatasi dopo la collisione dei due tir.

Un autista italiano 46enne di originario della provincia di Frosinone, è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Maggiore. Il tratto è stato chiuso al traffico per diverse ore.

Il 18 febbraio invece due automobili e una moto sono finite in un fosso dopo un impatto frontale in via Roma a Granarolo . Nell'incidente sono state coinvolte in totale quattro persone fra cui un bambino di 5 anni, che viaggiava insieme alla mamma. E' stato trasportato all'ospedale Maggiore in elicottero.