Tragico incidente in tangenziale: muore un motociclista

Ancora un motociclista morto in seguito ad un incidente stradale. Solo pochi giorni fa, un centauro aveva perso la vita all’ospedale Maggiore dopo un incidente con un mezzo pesante in A1, mentre ieri, in provincia di Firenze, un motociclista originario di Bologna ha perso la vita dopo che la sua Ducati è uscita di strada.

Sempre nel pomeriggio di ieri, sulla tangenziale di Bologna, un motociclista di 54 anni ha perso la vita dopo un incidente con un’automobile. Attorno alle ore 19.10, all’altezza dell’uscita Mazzini-Bellaria in direzione Casalecchio, la motocicletta sia è schiantata sul guard rail: l’uomo alla guida è deceduto sul colpo, mentre la passeggera, una donna di 39 anni, è stata trasportata all’ospedale Maggiore in codice di massima gravità. Sul posto, oltre al personale del 118, è intervenuta la polizia stradale.