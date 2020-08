Incidente mortale in via della Barca: pedone investito

Una donna di 86 anni è rimasta uccisa dopo un incidente stradale. È successo questa mattina in via della Barca, chiusa per un'ora tra piazza Bonazzi e via Battindarno.

La persona alla guida dell'auto che ha investito la 86enne -una donna di 61 anni- è stata portata al pronto soccorso in stato di shock. Sul posto la polizia locale per i rilievi e -oltre ai sanitari del 118- anche i vigili del fuoco, che hanno dovuto liberare il corpo senza vita della signora da sotto il mezzo. Quanto alla dinamica non ci sono molti dettagli, ma sembra che la signora stesse attraversando in prossimità delle strisce pedonali.