Tamponamento in A22: morta una donna, il marito soccorso in elicottero

Tragedia in autostrada nel primo pomeriggio di oggi 27 settembre. Una donna di 76 anni residente a Bologna è morta in seguito a un tamponamento tra un'auto e un camion che la precedeva: è accaduto in corsia nord dell'A22, tra i caselli di Campogalliano e di Carpi, in provincia di Modena. Come riferisce ModenaToday, l'impatto è stato molto violento e ha causato la morte della bolognese, che al momento dello schianto viaggiava nell'auto come passeggera. Il marito - al volante - è rimasto ferito in modo grave ed è stato portato all'Ospedale Maggiore in elisoccorso.

Secondo quando ricostruiti dalla Polizia stradale - intervenuta con tre pattuglie della Sottosezione Modena Nord - la Dacia Duster con a bordo due coniugi ha centrato un autoarticolato che si trovava in una piazzola di sosta di emergenza.

Il traffico ha subito forti rallentamenti, con code che si sono protratte fino all'allacciamento con la A1. Il transito in corsia nord è stato completamente bloccato e riaperto solo dopo due ore su una sola corsia. Sul posto il personale di Autobrennero per il recupero dei mezzi e il ripristino della viabilità. Al momento è praticabile soltanto la corsia di sorpasso.

Oggi 27 settembre un altro incidente in autostrada ha spezzato una famiglia: sull'A13 tra Ferrara e Altedo si sono segnalate lunghe code, anche di 5 chilometri a causa di un doppio incidente nel giro di un'ora. Nel secondo è rimasta coinvolta un'auto con a bordo padre, madre e figlia di cinque anni. L'uomo è rimasto ferito mentre la bambina e la donna sono morte nell'impatto contro un camion fermo - in coda - proprio a causa dei tamponamenti avvenuti poco prima.

Notizia in aggiornamento...

Continua a leggere su BolognaToday.it