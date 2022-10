Incidente mortale via Azzurra, investitore senza patente: " 'Buco' nella legge"

Guidare senza patente - se revocata o sospesa - deve essere reato. Insomma dobbiamo partire dalle leggi per (provare almeno) ad arginare alcune tragedie. Sul tema si è espresso a chiare lettere, senza fronzoli o giri di parole, Girolamo Lacquaniti, portavoce Associazione Nazionale Funzionari Polizia parlando oggi ai microfoni di "24 Mattino" su Radio 24. E il collegamento non può che andare al drammatico incidente mortale registrano lo scorso fine settimana in via Azzurra. A farne le spese una ultraottantenne, Luisa Giovannini, travolta e uccisa da un'auto al cui volante c'era un 39enne. I riscontri hanno accertato che l'uomo fosse alla guida senza patente. Non solo. E' stato trovato in stato di ebrezza e in possesso di droga. Il sinistro, l'ennesimo in zona (solo pochi giorni prima un 13enne era stato arrotato mentre attraversava, uscendone malconcio)- ha sollevato l'indignazione profonda dei residenti. A riguardo è intervenuto anche il sindaco Lepore, dicendo che l'amministrazione è al lavoro per migliorare la sicurezza stradale nella zona, considerata ad alta criticità.

Alla guida senza patente, "deve essere reato"

Per evitare tragedie di questo genere occorrerebbe intervenire dalle basi. ovvero dalla legge. Così sempre oggi in radio Lacquaniti: “Quello che è il problema, secondo noi - spiega il portavoce - è che sarebbe giusto ristrutturare la normativa per fare - come succede nelle legislazioni di altri Paesi soprattutto del nord Europa - in modo che, sei io guido con la patente dopo che mi è stata sospesa o revocata, da parte delle forze dell'ordine o dell'autorità prefettizia, quello deve essere reato. E’ folle avere una norma che sanziona l'omicidio e le lesioni stradali e non un comportamento che spesso è la causa dell'incidente, cioè guidare con la patente sospesa o revocata, come nel caso di Bologna dove ha perso la vita una signora di 82 anni".

Il paradosso

"Nel 2016 è stato inserito il reato di omicidio stradale oltre a quello di lesioni stradali, dall'altra parte - continua Lacquaniti parlando di paradosso - è stato paradossalmente depenalizzato l'illecito relativo alla guida senza patente. Ora un conto è guidare senza la patente perché magari ci siamo dimenticati di rinnovarla, cosa diversa è il fatto che non sia più reato nel momento in cui, sorpresi ubriachi o peggio ancora dopo aver commesso infrazioni molto gravi o dopo aver causato incidenti gravi, ecco in quel caso guidare con la patente sospesa o revocata non è più reato a meno che anche in questo caso non ci sia una recidiva”.