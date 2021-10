Incidente frontale, perde la vita un motociclista: addio al prof Giampaolo Maneo

Incidente mortale nel pomeriggio di ieri a Castel San Pietro. A perdere la vita un motociclista di 68 anni, Giampaolo Maneo, insegnante in pensione originario di Ferrara.

L'uomo era in sella ad una moto Bmw, la sua passione, con un gruppo di amici ma all’altezza dell’incrocio tra via Gioia e via Cova, per motivi ancora da chiarire, si è scontrata con una Citroen C3. Dopo il forte schianto la moto ha preso fuoco e il conducente è morto sul colpo.

Anche il conducente dell'auto, un giovane di 19 anni, è rimasto lievemente ferito. Sul posto i sanitari del 118 con l’eliambulanza, la polizia locale, la polstrada e i vigili del fuoco.

(Foto archivio)