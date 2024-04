Scontro moto-camion, 25enne in pericolo di vita

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un uomo di 25 anni si è schiantato con la sua moto contro un camion. È successo nella prima serata del 24 aprile, attorno alle ore 21.10, sulla via Porrettana all’altezza di Pontecchio Marconi. Come scrive Il Resto del Carlino, l’uomo ora è ricoverato nel reparto di rianimazione all’ospedale Maggiore di Bologna. Il 25enne è in pericolo di vita.

Ancora non è stata chiarita la dinamica. Poco dopo le 21, la motocicletta si sarebbe scontrata frontalmente con il camion. Dopo l’incidente è subito arrivato il personale del 118, che ha soccorso il motociclista insieme ai vigili del fuoco che lo hanno liberato dalle lamiere in cui era rimasto incastrato. Sul posto anche la polizia e i carabinieri, ora al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.