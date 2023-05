Incidente, moto contro camion: gravissimo centauro 55enne

Forse una distrazione alla base dell'incidente avvenuto ieri poco dopo le 13 a Calderara. Un 55enne in sella alla moto è andato a sbattere contro un camion, in pratica un violento tamponamento contro il tir fermo sulla via Persicetana.

Il centauro è stato sbalzato dalla moto e versa in gravissime condizioni. Sul posto sono intervenute l’ambulanza e l'auto medica che lo hanno trasportato d'urgenza all’ospedale Maggiore, dove è ricoverato in prognosi riservata.

Per i rilievi e la gestione del traffico è intervenuta la Polizia Locale.

Il 29 aprile scorso in via del Gomito, un uomo di 40 anni mentre percorreva la strada alla guida di uno scooter si è scontrato con un’auto in uscita da un parcheggio. L’impatto è stato molto forte e l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore in gravi condizioni. L’automobilista, anche lui in ospedale per il forte stato di choc.

notizia in aggiornamento