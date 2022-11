Un altro incidente in via Azzurra: 16enne travolta da una moto mentre attraversa la strada

Ancora un altro incidente in via Azzurra. Ancora un altro pedone investito da un mezzo, stavolta uno scooter, a ridosso delle strisce pedonali.

È successo intorno alle 14, all'uscita di scuola, quando una 16enne stava attraversando la strada ed è stata investita da una moto, per fortuna senza conseguenze gravi. La ragazza, soccorsa immediatamente, è stata trasportata all’ospedale in ambulanza in codice di media gravità.

Sul posto, oltre al 118, anche la polizia locale per i rilievi. Anche il motociclista è stato portato in ospedale in seguito ad alcune ferite.

I precedenti

Lo scorso 22 ottobre sempre in via Azzurra ha perso la vita Luisa Giovannini, 81 anni, investita da un'auto che si è poi scoperto essere guidata da un uomo senza patente e positivo alla cocaina.

Qualche giorno prima un altro incidente: sempre lì era stato investito un tredicenne in bicicletta. Dopo gli episodi, diversi cittadini si erano riuniti in assemblea per chiedere maggiore sicurezza e più interventi. I lavori sono in corso.