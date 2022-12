Incidente sull'A1, 16km di coda verso Bologna. Tre auto coinvolte

Alle 17 circa, sull’autostrada a A1 Milano-Napoli è avvenuto un incidente nel tratto compreso tra Parma e Terre di Canossa-Campegine in direzione di Bologna, che ha visto coinvolte tre autovetture, all’altezza del km 121.



Attualmente si registrano 16 km di coda in direzione di Bologna. "A chi è diretto verso Bologna consigliamo di uscire alla stazione di Parma ovest sulla A15 e successivamente percorrere la SS 9 via Emilia, con rientro in autostrada A1 alla stazione di Terre di canossa-Campegine". Sul posto sono presenti il Personale di Autostrade per l'Italia, i Vigili del Fuoco e tutti i mezzi di soccorso meccanici e sanitari.